La jueza rechazó excarcelar a Agustina Díaz, la amiga de Brenda Uliarte

La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó hoy liberar a Agustina Díaz, la tercera detenida acusada de formar parte de la planificación del atentado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y amiga de Brenda Uliarte. El fiscal Carlos Rívolo también se había opuesto a la liberación de Díaz.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la magistrada rechazó excarcelarla porque consideró que existen riesgos procesales si queda en libertad y que hay medidas de prueba en curso.

Los abogados de Díaz, Marcelo Herrera y Javier Molina, había pedido la excarcelación de la joven de 21 años ayer luego que fue indagada. Entendieron que no había motivos para que esté detenida y que podía ser siendo investigada en libertad. Con el rechazo de su planteo, la defensa le adelantó a este medio que apelará la decisión para que intervenga la Cámara Federal de Comodoro Py.

Díaz fue detenida el lunes por la noche luego que se encontraran conversaciones en el celular de Uliarte que para la justicia la comprometían con el hecho. La joven fue indagada ayer y negó la acusación. “Brenda me hablaba de matar a Cristina Kirchner, pero yo no creía que fuera capaz de hacerlo”, dijo Díaz. Agregó que le seguía la corriente a su amiga cuando hablaba de atentar contra la vicepresidenta y la definió como “fabuladora, fantasiosa, delirante y manipuladora”.

En la indagatoria de ayer a Díaz -que estaba agendada como “Amor de mi vida” en el teléfono de su amiga- le exhibieron los mensajes con Uliarte que forman parte de la acusación. En uno de ellos, el 27 de agosto pasado, Uliarte dice que había mandado a matar a Cristina.

Uliarte: Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina. Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo. Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro

Amor de mi vida: ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?

Uliarte: Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi.

Amor de mi vida: Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?

Uliarte: No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune.

Amor de mi vida: Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la Vicepresidenta”.

