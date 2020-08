Juan Potaczuc y su tradicional caña con ruda para el 01 de agosto

Desde el mes de junio Juan Potaczuk estuvo trabajando en la preparación de la tradicional caña con ruda para ofrecer a sus clientes.

Juan Potaczuk comerciante de calle 12 y 29 todo los años para esta fecha ya tiene preparado varios botellas de caña con ruda. “Cada año vamos produciendo un poco más, ya que va creciendo la demanda, la gente se va a acostumbrando y le va gustando el producto”, explico

Esta tradición la comenzó a realizar luego que dejó su padre hace varios años ya, “primero lo hacía en poca cantidad y con el tiempo se fue incrementando y lo hacemos de manera artesanal, se prepara botellita por botellita, es un trabajo bastante largo. Hay que dejar macerar en un lugar oscuro y seco, tiene todo un proceso”, aseguró Potaczuk.

Potaczuc explicó que esta es una tradición antigua, “no se debe asociar la caña con ruda con el coronavirus, no tiene nada que ver , simplemente que algunos lo asocian, no se como”.

Señaló el comerciante que “no debemos olvidar que la caña con ruda es una tradición guaraní milenaria, que no se sabe cuándo comenzó. En esa época ellos para el 01 de agosto, como decían que era un mes muy malo para las afecciones corporales y también para la mortandad de animales preparaban un brebaje que lo sacan de la algarroba, las tunas y ellos preparaban un licor y el chamán que era quien los protegía a ellos le preparaba la contrahierbas que eran hierbas medicinales que ellos juntaban del campo y lo mezclaban con la caña. Ahí obtenían el brebaje que lo tomaban para contrarrestar el mal que llegaba para el mes de agosto que llegaba con mucha lluvia, con mucho frio , ese era el propósito por el cual preparaban ellos”. señaló.

Contó para parte de la historia que “cuando vinieron los colonizadores ellos trajeron la ruda, y no sabían nada cómo se preparaba el licor, ellos lo ponían directamente en la bebida muy fuerte y le ponían la ruda y después con el tiempo se empezó a hacerlo directamente con la caña paraguaya como le llaman y se le incluía la ruda”.

Dijo POtaczuk que “algunos decían que tenía que ser ruda macho, otros decían que era con la ruda hembra, pero con el tiempo se comprobó que tenía las mismas propiedades medicinales, lo único es que hay que dejar macerar un tiempo para que “la caña le pasa las propiedades a la ruda”

Al ser consultado si cada persona tiene su forma de preparar la caña con ruda dijo que normalmente él la prepara con quemadillo de naranja, “se prepara con la cascara de naranja, hay otros que lo preparan con durazno, con mandarina, pero es otro gusto. Estas son las que más lleva la gente, porque la otra tiene 24 de graduación alcohólica y además al ser un lucro seco lo convierte en más amargo”.

Al referirse a los tragos dijo que depende de la costumbre que le han impuesto al cuerpo, “algunos dicen que hay que tomar un trago, otros tres, otro cinco y siete, siempre impar y algunos lo trasladan al traguito a la copita o al vasito”.

Caña con ruda y coronavirus

“Este año hay que tener mucho cuidado el tema de la copita, por la situación sanitaria, porque hay que tomar las precauciones necesarias”, señaló.

El costo

En cuanto al costo de la caña con ruda dijo Potaczuk que la de litro cuesta $300, la de medio $150 con quemadillo o sin quemadillo, algunos piden con bastante ruda, pero explicó el comerciante que cuando le ponen mucha ruda puede tornarse toxica, hay que saber la cantidad necesaria.

