Insólito: Dos presos definirían el próximo intendente en un municipio de Corrientes

Tras un empate técnico entre dos candidatos, las elecciones las definirían los votos de dos personas privadas de su libertad.

Una situación bastante llamativa -y hasta polémica- se está desenvolviendo en la localidad de Mariano I. Loza, en el Centro de la provincia de Corrientes. Tras un empate técnico entre los candidatos Rubén Caserotto y Zulema Fernández, y las elecciones las definirían dos presos.

La información fue confirmada por Fabián Darré, uno de los dos apoderados de la alianza ECO+Vamos Corrientes, a Radio Sudamericana. “Si nos remitimos a los papeles que todos tenemos, sí, hay una paridad de votos, hay un empate técnico”, afirmó el dirigente radical.

Y en la misma línea, Darré agregó el dato polémico: “Están habilitados para votar dos presos. No sabemos si votaron o no, pero pueden llegar a definir la elección, no sabemos”. Por el momento, se debe conocer el recuento definitivo, si existe una impugnación o no. En caso de que no haya, se definirán esos dos votos de personas privadas de su libertad, aunque aún no se sabe a qué candidato votaron.

Si no se resuelve de esa manera, “se convoca a nuevas elecciones en caso de que haya empate, para la categoría de intendente”, explicó Darré.

