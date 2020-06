IMPORTATE BENEFICIARIOS IFE: Los que cobraron en efectivo ahora deberán sacar un CBU de forma online

A partir de este domingo, los que reciben el bono de 10.000 y no tienen cuenta bancaria deberán tramitarla por la web de la Anses. El instructivo en esta nota.

Se comunica a todas las personas que fueron aprobadas para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia y que no contaban con una CBU, por lo que seleccionaron otros medios de cobro como Red Link o Correo Argentino, para el primer pago del IFE; que ahora, para el segundo, deberán bancarizarse, es decir, contar con una CBU a su nombre.

En algunas provincias, como por ej. Chaco, algunos bancos en coordinación con los gobiernos locales, ya comenzaron con la entrega de tarjetas, realizándose así la respectiva bancarización de los beneficiarios. En otras provincias, en cambio, esto todavía se encuentra en proceso, por lo que deben estar atentos en cada provincia, a la información de medios oficiales, acerca de cómo y cuándo se realizará la bancarización en sus respectivos lugares, ya que la situación de la pandemia es diferente en todo el país. También ustedes podrán crearse una cuenta en el banco que sea de su confianza y les resulte más accesible para el cobro.

Una vez que estén bancarizados, es decir que cuenten con una CBU a su nombre, deberán ingresar en la página de ANSES: https://servicioscorp.anses.gob.ar/ifePrecarga y colocar su DNI. Posteriormente si les aparece un cartel como el que figura en las fotos, deberán ingresar con su clave de seguridad social y aceptar los términos y condiciones. Luego les aparecerá los datos de contacto que tienen (correo y celular), los cuales podrán modificarlos si están incorrectos.

Seguidamente se les enviará un código al correo y otro al celular registrados, para corroborar que funcionen. Finalmente el sistema les marcará si existe CBU a su nombre y les pedirá que lo seleccionen para que se les deposite allí el segundo bono (cuando este se acredite según cronograma de ANSES).

En caso de que tengas una cuenta distinta, a tu nombre, podrás agregar la CBU y registrarla.

Si no tienes ninguna cuenta CBU deberás tener una primero para luego completar el formulario.

La idea es que todos al final de este proceso puedan contar con una CBU propia con el objeto de dinamizar futuros pagos si correspondiere.

Los beneficiarios de las Asignaciones por Hijo y por Embarazo cobrarán en la misma cuenta donde perciben la asignación. No deben realizar ningún trámite.

En tanto, los que colocaron su CBU para el primer pago, podrán mantener la misma cuenta para el segundo cobro o modificarla, según les sea más conveniente.

