Paro de ATE y CTA Autónoma en Zona Sanitaria VII

Sáenz Peña – Héctor Kotoff de la CTA Autónoma hace referencia al paro sectorial en Zona Sanitaria VII : “Hoy estamos en un paro sectorial con presencia en el lugar y asamblea de los compañeros de la oficina central de la región sanitaria 7 centro chaqueña, el corazón de la región sanitaria, justamente por reclamo de inseguridad, robo constante, robo de materiales y electrodomésticos del lugar. Además, no cuentan con agua potable, es un sector que se inunda, hay situación de precarización.”

“Estuvimos hablando con el director, quedo todo a la espera de trasladar a la ferichaco. Muchos compañeros han sido victimas del robo de sus motos, entre otras situaciones. Estamos cerca de la época de inverno, donde los compañeros entraran cuando todavía es de noche, quienes a veces deben estar acompañados de alguien mas velando que no les roben. No se si las autoridades están esperando que ocurra algo mas grave a los compañeros, o una muerte, para que recién se muevan en resolver esta situación. Es necesario asignar prioridades, aquí trabajan cuarenta personas, un sector que abarca hasta Taco Pozo. No abalaremos que los compañeros continúen trabajando en estas circunstancias.”

“Hoy tenemos el paro sectorial, mañana la CTA hará a nivel nacional paro, movilización y jornada de lucha, el día miércoles por el día internacional de la mujer las compañeras harán paro, probablemente toda la semana será de paro. Mañana tendríamos que tener respuesta, si no la tenemos haremos paro en todos los centros de salud y vacunatorios de la región.”

“El sector antiguo del hospital 4 de Junio no tiene cloaca además de estar expuesto a la inseguridad, no se puede tener ningún tipo de servicio en este sector. Estamos hablando de los compañeros que estuvieron delante de la pandemia, afrontando toda la crisis sanitaria. El Gobierno debe establecer prioridades, debe planificarse las cosas como corresponde dando seriedad que merece al sector de salud.”

