Handball: For Ever parte hacia Comodoro Rivadavia para disputar el Nacional B

Representando a todo el balonmano provincial, el equipo masculino de primera división del club Chaco For Ever viaja este domingo hacia Comodoro Rivadavia, Chubut, para disputar el Torneo Nacional de Clubes Campeones “B”, que organiza la Confederación Argentina de Handball (CAH). Este importante certamen reúne a 17 equipos de todo el país y brinda dos ascensos a la máxima categoría del handball nacional.

El equipo albinegro logró la clasificación a este importante torneo luego de coronarse campeón nacional en la división “C” en 2019 y obtener la plaza para la Asociación Chaqueña de Handball. Tras varios cambios de fecha por motivos sanitarios relacionados a la pandemia de coronavirus, la CAH confirmó la realización del Nacional “B” en el sur del país, por lo que los forevistas, quíntuples campeones provinciales consecutivos, comenzaron su preparación a comienzo de año y llevaron adelante un arduo trabajo para poder obtener los fondos necesarios para afrontar esta aventura.

Los integrantes del plantel aseguraron que este sueño se pudo cumplir gracias al importante apoyo de la comisión directiva del Club Chaco For Ever, encabezada por el presidente Héctor Gómez; como también del Instituto del Deporte Chaqueño, Lotería Chaqueña, Zutt Protect, Cortimet, Filcor, Droguería Océano, Pixel Letreros, Kongo Drugstore, Más Contenidos; así como gracias al acompañamiento de Maximiliano Mántaras, Fernando Quiroga y el pueblo forevista que colaboró con los beneficios realizados.

Los partidos del albinegro

El equipo de For Ever comenzará su participación este lunes, a las 20, enfrentando al Club Somisa de San Nicolás. El martes a las 11.45 enfrentará a Juventud Unida de Buenos Aires y a la noche, a las 20, a KM 5 de Chubut. La fase clasificatoria se cerrará el próximo miércoles, a las 11.45, contra Nueva Generación de Comodoro Rivadavia. La etapa final del torneo se disputará de jueves a sábado en la provincia patagónica.

El plantel chaqueño, dirigido por Lucas Cruz Guerra, está conformado por Martín Maidana, Ramiro Frías, Mauro Domínguez, Lucas Cantero, Matías Masachs, Nicolás Acosta, Emanuel Falcón, Julián Luque, Héctor Martínez, Ángel Ruiz Lens, Matías Martínez, Uriel Guerra, Ariel Cuenca, Sergio Gómez, Víctor Pérez Arce, Norberto Álvarez, Lucas Rodríguez y Ariel Flekenstein.

