Extreman medidas sanitarias por un caso positivo de Covid – 19 en Tres Isletas

La Municipalidad de Tres Isletas junto a la comisión CRISIS COVID19 declara el cese total de todas actividades comerciales, de las Instituciones públicas, privadas y laborales de todo tipo, para los días Viernes 22 y sábado 23 de mayo, exceptuando con todas las medidas de prevención, venta de productos alimenticios, combustible y farmacia, con aislamiento total y bloqueo de la ciudad como medida de prevención ante el primer diagnóstico positivo de un caso de COVID-19 CoronaVirus.

Se trata de una paciente de la Zona Rural que fue atendida en el Hospital Jorge Vázquez , luego trasladada al Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli, que luego de unas horas y con una evolución desfavorable con respecto a su embarazo es trasladada al Hospital Perrando, donde por protocolo se le realizó un hisopado al ingreso al nosocomio dando positivo.

Por este motivo el municipio aplica el protocolo para esta situación, en el mientras tanto se evalúan medidas siguientes.

