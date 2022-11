EQUIPAMIENTO EN SALUD El Gobierno entregó diez computadoras para los servicios del Hospital Pediátrico

Como parte de la estrategia de Salud Digital, la ministra Carolina Centeno, entregó equipos EXO All In One. Son elementos útiles para desarrollar el trabajo diario, ya que gran parte del nosocomio está informatizado.

A través del Programa de Salud Digital, el Ministerio de Salud Pública de la provincia entregó diez computadoras EXO All In One que tendrán como destino los servicios del Hospital Pediátrico Avenilo Castelán, de Resistencia. En un sencillo acto, la ministra Carolina Centeno y el subsecretario de Salud Carlos Fernández, entregaron las PC a las autoridades del nosocomio, la directora Alicia Michelini, la co-directora Mirtha Atrio, y el jefe de informática Carlos Insaurralde.

“Estas diez computadoras de la estrategia del Programa de Salud Digital se van a sumar a los elementos y a la tecnología que ya está funcionando en el lugar”, relató la ministra. “Son computadoras que se denominan modelos Todo En Uno (All In One), que permiten una practicidad y velocidad de realización de las tareas mucho mejor, así que esperamos que los procesos que se realizan de manera cotidiana se puedan fortalecer y mejorar con la entrega de este equipamiento”, expresó Centeno.

A su vez la directora del Pediátrico, Alicia Michelini, destacó el trabajo en red del nosocomio y la permanente comunicación con centros de salud de toda la provincia, para lo cual el equipamiento adquirido será de gran utilidad. “El hospital trabaja internamente en red y a su vez tenemos el sistema de TeleSalud, que es una comunicación desde el hospital hacia el interior de la provincia o hacia hospitales de mayor complejidad como el Garrahan, y todo este sistema se favorece con este tipo de estrategias de Salud Digital”, recalcó.

“Es una alegría recibir estas diez computadoras de última tecnología, es un elemento útil para desarrollar nuestro trabajo diario, ya que tenemos gran parte del hospital informatizado: emergencias, consultorios, internación, el sector administrativo, entre otros, diferentes áreas y servicios serán beneficiados con estas computadoras”, agregó Michelini.

El Programa de Salud Digital que está en marcha en la Provincia del Chaco tiene como objetivo impulsar el desarrollo e implementación de un ecosistema de tecnologías de la información y de la comunicación para brindar servicios de salud más accesibles, personalizados, de calidad y de una manera más eficiente. Este Programa cuenta con financiamiento de FONPLATA, Programas Nacionales y del Presupuesto Provincial.

