El plan para matar a Cristina Kirchner comenzó el 22 de abril

Fue el 22 de abril del 2022 cuando comenzó a planearse el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Ese día, la joven le contó a su amiga Serena que había comprado un arma porque un ex la estaba molestando. “Sí, tengo un fierro; lo compré porque mi ex está jede (pesado)”, le dijo. También le contó a su amigo Fran. “Tranqui, no va a pasar nada… es mío el fierro”. Tres meses después, el 4 de julio, Brenda le reveló a Agustina Díaz, su amiga agendada como “Amor de mi vida”: “Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina… me dan los ovarios para hacerlo … el tema es cómo porque la vieja tiene seguridad”.

Según el procesamiento al que accedió, para la jueza María Eugenia Capuchetti, toda esta circunstancia “pone de relieve que, para esa época, Uliarte ya había tomado la decisión de atentar contra la vida de la Sra. Vicepresidenta, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, iniciando así el curso del plan al cual solo le bastaba definir las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su ejecución, lo cual ocurrió posteriormente a partir de la inteligencia que tanto ella como Sabag Montiel realizaron en días previos al atentado”. En el informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria aparecen numerosas fotografías de ella manipulando la misma pistola que posteriormente fuera secuestrada en el lugar del ataque.

El 5 de julio, Brenda charla con otro contacto llamado “Nacho” y dice: “Para limpiar Argentina hace falta que corra sangre… de poder, se puede; hay que encontrar la manera”. Y, sobre la idea de un sicario, añadió: “No necesito pagarlo, yo puedo serlo (hacerlo)… Sé usar un fierro, no soy francotiradora, pero algo es algo… Hay que encontrar un hueco, ser estratega”. Nacho, que la leía del otro lado, le dijo que no hiciera eso, que estaba delirando.

