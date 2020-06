El Permiso Único de Circulación será el único documento válido que autorizará a actividades exceptuadas

El Permiso Único de Circulación se obtiene de formal virtual a través de la web del Gobierno, donde la persona interesada debe contestar un cuestionario e indicar la actividad que realiza de un listado de 45 diferentes excepciones. Dicho documento, que se obtiene en un plazo de 48 horas, constituye una declaración jurada y cualquier falsedad de sus datos y documentos aportados será causal de persecución penal.

Las personas que pueden obtener el permiso son: personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. También las autoridades superiores del gobierno provincial o municipal; así como trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial y municipal. Además, el personal de los servicios de justicia de turno.

Aquellas personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes; u otra persona con alguna enfermedad que requiera asistencia. También, personas que deban atender una situación de fuerza mayor; trabajadores de servicios funerarios, entierros y cremaciones; y personas que estén trabajando en comedores escolares, comunitarios y merenderos.

Trabajadoras y trabajadores de servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos. También de supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, farmacias, ferreterías, veterinarias y de provisión de garrafas.

Personas que se desempeñan en industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

