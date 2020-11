El Juez Julián Flores se refirió al rechazo sobre la libre circulación en el puente Chaco-Corrientes

El juez Julián Benito Flores se refirió al rechazo del Gobierno Correntino sobre su fallo que habilita la libre circulación por el puente que une la provincia de Chaco con Corrientes, recogiendo un reclamo de varios meses de personas de ambos lados que solicitan flexibilizar las medidas impuestas por el Ejecutivo correntino respecto al control instaurado en contexto de pandemia.

“La verdad que plantear tema de jurisdicciones y de competencias es totalmente absurdo dado los derechos y bienes jurídicos que están en juego que se tratan de proteger”, señaló el juez de la Cámara Civil y Comercial Nº 21 en Radio Provincia respecto al argumento del Gobierno de Corrientes.

En esa línea, argumentó que “yo trato en mi fallo el tema de competencia como primer punto, diciéndoles que la misma Corte Suprema y la misma Procuración General de la Nación hace poco en un dictamen han dicho que estas cuestiones deben ser resueltas por los jueces provinciales”. “Cuando está en juego la salud y la libertad de las personas como en este caso, sentarse a discutir sobre competencias es totalmente absurdo”, subrayó.

“Si bien estos vecinos plantearon la relación de afectación teniendo familiares que no pueden ver, yo consideré que previo a ejercer todos esos derechos hay que garantizar la libertad de circulación de las personas, es por eso que se recondujo el amparo colectivo por un habeas corpus colectivo”, explicó y respaldó que “yo no puedo ir a cumplir con mis obligaciones de familia si ellos no me garantizan la libertad de circular y moverme”.

Otra de las medidas contempladas en su habeas corpus es una multa de $100.000 diarios por incumplimiento, la cual explica “se va a hacer operativa en cabeza del gobernador de Corrientes”. “La multa sería cobrada por los accionantes, que son más de 60, sería en beneficio de ellos, no con un fin recaudatorio, sino un fin persuasivo”.

