Este lunes, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero, presentó su renuncia al Ejecutivo provincial, debido a desacuerdos con las autoridades.

Según relató el mismo en La Radio, su decisión responde a que los cuatro policías de la Comisaría Tercera de Fontana no serán reintegrados a la Fuerza, tras el ataque a una familia qom.

“Según la norma policial, al no encontrarse con detención, los funcionarios deben reintegrarse al servicio, pero el Ejecutivo no lo entiende así, aseguran que deben permanecer en situación pasiva por delito. No estamos de acuerdo con esto y como jefe no puedo seguir trabajando así”, aseveró Romero.

Además, indicó que también abandonarán sus cargos el el subejefe de Policía, Ángel Alfonso Domínguez; y la directora del CEAC, Mariela Noemí Aguirre.

