El Concejo Municipal saluda a la UEGP N° 54 Nuestra Señora de la Misericordia en 83 Aniversario

El Concejo Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña saluda y felicita a la UEGP N°54 Nuestra Señora de la Misericordia en sus 83 años de vida institucional. Desde sus inicios esta prestigiosa casa de estudio fortaleció los valores humanos y se ha comprometido en la formación de los más jóvenes, para el futuro que se les avecina. No existe un compromiso más importante para el desarrollo de nuestra provincia y de nuestra ciudad que la educación y formación de los futuros ciudadanos. Aquellos que recibirán la responsabilidad de hacer de este, un mejor mundo, bajo el legado de sus primeras docentes en lo que antes era el prestigioso Colegio de Hermanas . Feliz Aniversario.

