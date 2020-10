El Comité Sanitario de emergencia informa el fallecimiento numero 28 en Sáenz Peña

Se trata de un paciente de 62 años de edad quien se encontraba internado con diagnostico positivo para coronavirus quien además poseía comorbilidades, era diabético, padecía enfermedad vascular periférica y además era cardiópata.

Con este nuevo fallecimiento la ciudad suma 28 muertos por COVIV-19, se reitera la recomendación a la población de extremar medidas preventivas visto que las salas de tratamiento de la enfermedad se encuentran con la capacidad colmada teniendo que derivar pacientes hacia la ciudad de Resistencia.

