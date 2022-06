El Club Unión y Fuerza recibe a nuevos socios y celebra alcanzar un objetivo de hace años

Sáenz Peña – Gabriel Duca, presidente del Club Unión y Fuerza, hace referencia en una entrevista con ChacoNoticias a los distintos cambios que se llevaron adelante: “Luego de dos largos años y también un largo trámite judicial, hemos llegado gracias al trabajo responsable de la justicia, a lograr el desalojo de quienes intrusaban las instalaciones del club.”

“Por supuesto un desalojo no se celebra, desde un principio quisimos llegar a un acuerdo con esta gente pero lamentablemente no se dio. Se realizaron hasta algunos cambios en la fachada del Club, trabajo de pintura, entre otros. Oportunamente calculo que no seré yo quien anunciará la finalización de esa obra, sino gente del Gobierno Provincial con quienes celebramos este logro.”

“Este fin de semana organizamos nuevamente una pollada, asi que aquellos que quieran colaborar pueden acercarse para hacer reserva o comunicándose a mi número. Los pollos se retiran desde la panadería del Chueco Pérez, el día sábado 2 de julio desde las 11:30hs. Serán pollos grandes con papas. Estos trabajos son para cubrir los gastos que tenemos y queremos agradecer a todos los que voluntariamente se incorporaron para colaborar, como ser el señor Intendente Municipal. Seguimos avanzando, tenemos todos los libros del club al día.”

“Desde que se dio este desalojo de estos intrusos que nos impedían poder avanzar, es impresionante la cantidad de gente que se comunica buscando ser socios del club. En ese sentido, les respondemos que estamos reempadronando los socios del club, entonces todos aquellos que se quieran adherir, deben pasar por el club para encontrarse con nosotros y dejar sus datos con cualquier integrante de la comisión directiva. La idea es esa, llegar a tener una buena masa societaria.”

“Hemos hablado en comisión Directiva, que desde el aspecto administrativo sea lo más prolijo posible. Luego arrancará campaña de esponsorización de lo que es Unión y Fuerza para gestionar todas las actividades, de las cuales algunas administrativas ya se dieron inicio. Pensamos que en un plazo no mayor a 8 meses, tendremos una nueva sede social. Buscamos recuperar una nueva etapa, asi que la comisión directiva se reunirá para buscar una nueva cuota colaborativa, social y sumamente accesible. No podemos buscar una cuota estrafalaria cuando por motivos de obras de refacción se cortará las prestaciones sociales.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram