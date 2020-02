EL Círculo Trentino de Resistencia inscribe para los cursos anuales de idioma italiano en todos los niveles, desde 1° a 4° año. Estos coinciden con los niveles internacionales A1, A2, B1 y B2 pues los programas se rigen por el Cuadro Común Europeo de Referencia para las Lenguas, el cual establece los contenidos que se deben adquirir en cada nivel. Los cursos de italiano cuentan con el aval del Campus Magnolie, Scuola d’italiano per stranieri, de Italia y fueron declarados de Interés Educativo por el MECCyT (Resolución 3178/19). Están destinados a jóvenes y adultos a partir de los 13 años y comienzan el 9 de marzo. Para primer año inicial se puede optar por los días martes de 18:30 a 20:30 o los viernes de 15:00 a 17:00. Quienes tengan conocimientos previos pueden solicitar entrevista con la profesora a fin de integrarse en el nivel adecuado. Todos los grupos tienen una clase por semana. Como novedad del ciclo lectivo 2020, se abre el “Taller de italiano para adultos mayores”, que se dictará los jueves de 17:00 a 19:00, y que tendrá una duración de 4 meses. Este taller tiene como objetivo hacer ejercitar la mente a través del aprendizaje del idioma italiano, proponiendo actividades lúdicas, lecturas, canciones, recetas, etc. y trabajando en un ambiente relajado, sin apuros y sin exámenes. Por último, cabe destacar que no se cuenta con personal en secretaría para recibir las inscripciones, por ese motivo se realiza una preinscripción virtual, enviando nombre y curso en el que se inscribe, y luego el día de inicio se realiza la inscripción formal. Los cursos se dictan en Julio A. Roca 332. Para más información y preinscripción los interesados pueden escribir a cursosctresistencia@gmail.com o comunicarse por Whatsapp al 3625222006.

