Creer o reventar: abuela con “poderes” adivina el sexo del bebé con un desconcertante ritual

“Es nena”, compartió su nieta a través de una publicación viral en Twitter. Desde un truco casero y popular, una abuela se adelantó a los resultados de la ecografía. ¡Mirá cómo lo hizo!

Los primeros meses de embarazo, hay quienes desean constantemente saber cuál será el sexo de su bebe, pero difícilmente puedan hacerlo antes de la ecografía de la semana 20.

Sin embargo, con un truco casero y popular, una abuela con poderes se adelantó al resultado médico ¡y acertó!

Todos los días se conocen nuevas historias a través de Twitter, que logran interpelar al resto de los usuarios y rápidamente se vuelve viral. En esta ocasión, fue Lucía quien llamó la atención de la red social, luego de contar una anécdota de su abuela con aires de vidente.

“La abuela puso una tijera y un cuchillo con un almohadón encima en dos sillas y le dijo a mi prima embarazada que se siente en alguna”, comenzó narrando @Bdberrea, en su cuenta personal.

Se trata de un truco místico y popular a través del cual se busca predecir el sexo del bebe. ¿Pero funciona? ¿Es real? ¿O acaso también hay que contar con ciertos “poderes” para que el resultado acierte?

“Sin saber eligió la de la tijera y el veredicto de la abuela fue que iba a tener una nena. Hoy le dieron los resultados: es nena”, continuó Lucía, sorprendida por la capacidad de su familiar de adelantarse a la ecografía.

TRUCO PARA ADIVINAR EL SEXO DEL BEBE

Pese a la binaridad dada por sentada en el juego, este simple truco es muy utilizado en la cultura popular. Se colocan en una silla una tijera y en otra un cuchillo, ambas se tapan con un almohadón y se invita a la embarazada a pasar a la habitación. Si al llegar, decide sentarse en donde está escondida la tijera, será una niña; mientras que de lo contrario, si elige la silla del cuchillo, se espera un niño.

¿Creer o reventar?





“QUÉ TE METES CON LA ABU” Y OTRAS REPERCUSIONES EN TWITTER

La joven de Tucumán compartió la historia sin saber que se volvería viral en redes sociales, con más de mil retweets, 700 citados y 72 mil me gustas. Sucede que, enseguida, los demás usuarios lograron empatizar con la nona y comenzaron a contar sus propias experiencias: “mi mamá se sentó en la que no tenía tijera y fue varón”(@Victoriamelinar).

A pesar de que llegaron varios comentarios dudando del poder vidente de la abuela (acusando el 50% de posibilidad de que acierte) no tardaron en aparecer las respuestas en su defensa, como @luccianoG03 quien compartió “que te metes con la abu la concha de tu hermana”.

Mientras que otros aprovecharon para solicitar una predicción personal. “Pregúntale si le ganamos a Godoy Cruz, me suicido”, comentó un hincha de Atlético Tucumán y Lucía le contestó con humor: “pará flaco es una abuela, no el pulpo paul”.

