Concejales agradecieron entrega de una lámpara germicidas al Concejo Municipal

Las concejales Nora Gauna, Marilyn Rodríguez y Luisina Lita agradecieron el aporte de la Universidad Nacional del Chaco Austral por la donación de una lámpara germicida al Concejo Municipal.

“Se trata de una gestión que iniciamos hace tiempo con las concejales Luisina Lita y María Elena Rodríguez sabiendo que la Universidad estaba trabajando en este proyecto”, había mencionado el concejal Nora Gauna.

Por su parte la edil Marilyn Rodríguez destacó la importancia de contar con el mismo en el recinto del Concejo donde el ambiente es reducido, se recibe a muchos vecinos, pero a la vez nos brindará mayor tranquilidad a los que trabajamos allí, porque no debemos olvidar que ya que la pandemia aún no terminó y contar en la sala del Concejo con este elemento es importante”, señaló.

“Desde el instituto de ambiente de esta casa de altos estudios, que de manera sustentable desarrollan instrumentos que colaboran con el medio ambiente, hicimos entrega de esta lámpara” expresó el rector de la universidad Germana Oestmann. Agregando además, que el beneficio de esta es sanitizar y desinfectar distintos ambientes para eliminar todo tipo de bacterias y virus que se encuentran en él.

La lámpara fue desarrollada para ser usada de manera remota, desde una aplicación del celular se la puede configurar para que esta cumpla su función en el momento en el cual no haya personas en el recinto.

