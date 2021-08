Con distintas actividades la Lista 503 C “Propuesta Chaco” avanza de cara a las PASO

Con una plantación de árboles en representación de vidas salvadas, conociendo herramientas de exportación en Villa Angela, visitando a vecinos en Sáenz Peña y Quitilipi integrantes de la Lista 503 C continúan con su campaña de cara las PASO, el próximo 12 de septiembre.

También en el Día del Abogado compartieron ideas e inquietudes respecto de la No Colegiación Obligatoria.

Lo llamativo de la actividad fue la caravana que realizaron en Villa

Ángela, donde Iván Gyoker estuvo acompañado de un llamativo personaje el “dipusaurio”. Un hombre disfrazado de dinosaurio con lo que Gyöker buscaba evidenciar unos de sus ejes de campaña: que no entren “dinosaurios” a la legislatura provincial. Recordemos que esta lista, la 503 C tiene entre sus integrantes a personas sub 35.

En Sáenz Peña la referente y pre candidata a diputada provincial es Karla Lezcano quien acerca a los vecinos de la ciudad termal estas propuestas y levantando la bandera de que “la política necesita gente nueva”, y por eso pide a la comunidad que también vote en ese sentido: “Votá distinto, votá la 503 C”, es la invitación.

