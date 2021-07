Atención: una de las formas de estafar con tarjetas de débito y crédito

Clonan los plásticos en comercios y con los datos vacían las cuentas de las víctimas.

La Policía detuvo a tres estafadores, uno de los cuales era empleado de un mercado, que clonaban la tarjeta de débito de clientes de un comercio y luego, con esos datos, realizaban transferencias a través de Mercado Pago, vaciando así las cuentas de sus víctimas. El monto de dinero robado fue de 200 mil pesos, aunque la cantidad podría ser mayor si se descubren más víctimas.

El Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén recibió tres denuncias de vecinos que habían sufrido este tipo de robos con poca diferencia de tiempo. Se inició una exhaustiva investigación en el mes de mayo, la cual derivó en tres exitosos allanamientos realizados este jueves en diferentes puntos de la capital provincial.

“Todo comenzó en mayo, cuando tres personas pusieron en conocimiento que luego de concurrir a un mercadito de barrio, donde realizaron compras por un monto menor a los mil pesos, habían visto movimientos extraños en su cuenta bancaria. En realidad, se las habían vaciado, no les quedó nada en sus cuentas”, aseguró el comisario Osvaldo Méndez, del Departamento Delitos Económicos, al programa radial Vuelta de Página.

En los tres casos, las víctimas habían concurrido al mismo mercado, ubicado en la calle Islas Malvinas al 1100 de la ciudad. Uno de los estafadores, empleado del lugar, habría aprovechado para clonar las tarjetas. Les robó los datos del plástico, vinculó la tarjeta de la víctima con una cuenta de Mercado Pago y luego realizó transferencias hasta vaciar las cuentas.

Para iniciar la investigación, solicitaron información a entidades bancarias, a Mercado Libre y a Mercado Pago, y así comenzaron a tejer la trama que desencadenó en los allanamientos en los cuales lograron detener a tres sospechosos.

“Los allanamientos fueron altamente positivos. Se logró demorar a tres sujetos, uno de los cuales es empleado del comercio en cuestión. Además, se secuestró documentación relevante para la investigación y teléfonos celulares”, informó Méndez.

Tomó intervención en el caso la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Los tres presuntos delincuentes fueron demorados sobre la causa iniciada en su contra, luego dispuso que quedaran en libertad. Se espera que en las próximas horas se les formulen cargos.

“Como no son delitos violentos, en su mayoría son excarcelables, no quedan privados de su libertad y por lo general esperan en libertad hasta el juicio”, explicó el comisario.

La modalidad se registra en todo el país, donde cada día se conocen más casos.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir