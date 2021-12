ATE Sáenz Peña: Solicitan bono de fin de año y presentan la primera Comisión de Jubilados y Pensionados

Sáenz Peña – Ricardo Luna de ATE Seccional Sáenz Peña, habla sobre el preocupante incremento de la inflación y cómo esta afecta a los trabajadores. Además detalla a ChacoNoticias sobre la disponibilidad de la nueva Comisión de Jubilados: “Hoy me preocupa lamentablemente el proceso inflacionario a nivel provincial por lo cual solicitamos un bono de fin de año, consideramos de $20.000 o $30.000, para todos los trabajadores estatales en los niveles nacionales, provinciales, municipales. La situación es alarmante. “

“También para sectores como Desarrollo Social donde se encuentran compañeros precarizados y no tienen fecha de cobro cuando ya deberían haber recibido su haber. Pedimos una solución rápida ante esta situación. No olvidemos a los trabajadores que tienen contrato COVID el cual vence el 31 de diciembre, a lo cual solicitamos la renovación del mismo antes de la fecha para que no queden sin percibir su haber hasta marzo del año que viene. Estamos esperando respuesta de la región sanitaria sobre algunas tomas de decisiones, ya que los Centros de Salud no funcionan como deberían hacerlo, los reclamos de los trabajadores beneficiarios del Programa Plan Sumar se encuentran sin solución.”, añadió.

“Cuando comenzamos el año, muchos se reían porque pedíamos un aumento del 50%, sin embargo, antes de llegar a fin de año la inflación parece haber sobrepasado a tal manera a ese porcentaje. Una situación insostenible. Pedimos que efectivamente reparen a los trabajadores con un bono digno, acorde a la inflación, que se le entregue dinero para que los trabajadores decidan en qué gastarlo conforme a sus necesidades.”, remarcó.

Finalizó diciendo: “Otra novedad, queremos informar que desde nuestra seccional de ATE se ha conformado la Primer Comisión de jubilados de nuestra sección, siendo estos compañeros protagonistas y totalmente activos en la lucha, aportando demasiado para nuestra organización sindical.”

Américo Sandoval, miembro de la Primera Comisión de Jubilados de ATE agregó: “Muy contentos de conformar está Comisión. Buscamos que los jubilados tengan una participación activa dentro de la discusión salarial en la provincia donde tienen lugar siempre los activos y los pasivos quedamos excluidos. Además, queremos pelear por un sistema el cual permita que el jubilado mantenga el haber como establece la Ley, ya que eso no se ve hoy día cumplirse; cuando aumentan el sueldo de los activos solo una parte mínima beneficia a jubilados y pensionados. Pretendemos también que así como la Nación ayuda a los jubilados nacionales que cobran la mínima, en la provincia podamos tener una ayuda como tarjeta alimentaria o acceso a los medicamentos como tantos no lo tenemos. Estaremos funcionando en esta seccional, así que invitamos a todos los jubilados y pensionados que se sumen a esta pelea.”

