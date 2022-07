YPF retrotrajo aumentos que se habían producido en algunas ciudades del país

Dio marcha atrás con subas de 3,5% que se habían detectado en Mar del Plata, Luján (Mendoza) y Puerto Iguazú (Misiones). La petrolera estatal YPF retrotrajo un aumento de 3,5% en los precios de las naftas que se había detectado en algunas ciudades del país y sostuvo que fue una “modificación involuntaria que ya fue adecuada”. Diversos usuarios denunciaron a través de redes sociales un incremento en el valor de los combustibles en los surtidores que resultaron ser aislados, situación que aumentó la confusión. Según los reportes de los clientes, los ajustes se habían observado en Mar del Plata –donde por ejemplo llegó a venderse a $ 143 por litro-, en la ciudad de Luján en Mendoza y en la misionera Puerto Iguazú. No se descarta que se hayan producido otros incrementos que no fueron revelados. Ante la consulta, desde YPF explicaron: “Por aumento del etanol la semana pasada se produjo involuntariamente una modificación de precios en un número muy reducido de estaciones de servicio, el que inmediatamente fue adecuado”. “No hay modificaciones en la lista de precios vigente”, remarcaron desde YPF, pero al mismo tiempo aclararon que si en alguna estación de servicio el precio no corresponde al estipulado se corregirá en las próximas horas. Durante gran parte del domingo, en ciudades como Mar del Plata la nafta súper se pagó $143,50 el litro y la Infinia (premium) $173,70. El último aumento de la nafta fue el 8 de mayo último, por lo que se convirtió en el cuarto incremento en el 2022. Fuente: NA

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram