Ya están las fechas de pago de aguinaldo y salario de diciembre

Este jueves, se confirmaron las fechas de pago de salario del mes de diciembre y del segundo salario anual complementario (SAC), para municipales de Resistencia. De esta manera, el aguinaldo se abonará el lunes 15 de diciembre mientras que los haberes se acreditarán el lunes 29, correspondiente al mes en curso.

Se estima que dicho pago de sueldo llegaría con un 12% de aumento, para todas las categorías y empleados de la Caja Municipal. Los fondos podrán retirarse a través de cajeros del Nuevo Banco del Chaco.