WhatsApp advierte con una desconexión del servicio de mensajería a los usuarios que no acepten sus términos

La compañía estableció que el 15 de mayo será la fecha límite para que las personas puedan dar su consentimiento a la nueva política de privacidad.

WhatsApp no da tregua con la implantación de su controvertida actualización de los términos de servicio. En los últimos días, la plataforma ha estado enviado notificaciones emergentes advirtiendo las consecuencias que tendrían los usuarios al no dar su consentimiento a medida que se acerca la fecha límite para hacerlo.

La compañía ha dado a los usuarios hasta el 15 de mayo para que acepten las nuevas cláusulas. Si bien WhatsApp no eliminará las cuentas de quienes no sigan este paso, estos se verán afectados con una funcionalidad limitada de aplicación.

“Acepte estas actualizaciones para continuar usando WhatsApp”, se lee en los recordatorios. “WhatsApp no ​​borrará su cuenta. Sin embargo, no tendrá la funcionalidad completa de WhatsApp hasta que acepte […] Durante un corto tiempo, podrá recibir llamadas y notificaciones, pero no podrá leer ni enviar mensajes”, precisa la empresa.

Adicionalmente, en un intento por calmar a las personas, la plataforma señaló que están “construyendo nuevas formas de chatear o comprar a través de WhatsApp que son totalmente opcionales”. Asimismo, recordó que “los mensajes personales siempre estarán encriptados de extremo a extremo, por lo que WhatsApp no puede leerlos ni escucharlos”.

El aviso sobre la actualización que la compañía envió a los usuarios a principios de enero pasado causó críticas y una fuga masiva de usuarios hacia otras aplicaciones de mensajería descontentos con la forma en que WhatsApp iba a compartir datos con la compañía matriz, Facebook.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir