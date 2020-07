Waldemar Axel: “Los comerciantes seguimos siendo excluidos y con falta de respuestas de los gobiernos en esta cuarentena”

Waldemar Axel, comerciante de Sáenz Peña, se refirió a la crítica situación que atraviesa el sector, a causa de la cuarentena y por decisiones tomadas por los gobiernos de turno.

“El comerciante tuvo que ser un poco rebelde, abrir sus puertas y trabajar porque esto no da para más. Lamentablemente vivimos en un país en que la salud se transformó en un gran negocio, hoy nos enteramos que algunos supuestos casos de coronavirus en Sáenz Peña, no habrían sido positivo. El comerciante no ha recibido ninguna ayuda, hay comercios cerrados, fundidos, estamos perdiendo todos nuestros ingresos y ahorros. Los gobiernos provinciales y municipales han recibido fondos para luchar contra la pandemia, los comerciantes no recibimos nada, seguimos siendo castigados y excluidos “, remarcó Waldemar Axel.

