Waldemar Axel: “Los comerciantes de Sáenz Peña estamos en una situación muy complicada”

Waldemar Axel, comerciante de Sáenz Peña y representante de una Pymes en la ciudad, se refirió a la situación crítica que atraviesa el sector en cuarentena, con la vuelta a la Fase 1.

“Nosotros somos muy reflexivos con esta situación, venimos sufriendo esta cuarentena con períodos de trabajos a medias que no sirven de nada para subsistir, la responsabilidad mayor de esta etapa difícil que vivimos es de los funcionarios de los partidos mayoritarios. Ellos son socios y cómplices de la crítica situación que atravesamos los comerciantes más allá de la pandemia. No solamente los políticos o funcionarios deben visitarte en época de de elecciones, en estos momentos deberían acercarse a preguntarte que necesitas y la solución te deberían dar si te obligan a cerrar los comercios, los impuestos siguen corriendo, las obligaciones de los comerciantes con sus empleados siguen vigentes, y como hacemos para recaudar sino existen un plan o diagrama que te permita trabajar en cuarenta. Esas soluciones debería dar el estado, cuando tenemos una necesidad el Gobierno debe responder, siempre tenemos que soportar las crisis los comerciantes, productores o industriales, cuando van a hacer el esfuerzo, los políticos, o funcionarios. Hoy volver a la fase 1 de la cuarentena es una falta de respeto para los comerciantes, hay que ponerse a diagramar las actividades, que permitan te permitan trabajar y al mismo tiempo cuidares, de la noche a la mañana no se puede cerrar todo, que no exista la incoherencia de los funcionarios de turno, señaló Waldemar Axel.

