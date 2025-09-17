Vuelven los Carnavales a Sáenz Peña: Se conformó oficialmente la Comisión de Corsos

Después de varios años de ausencia, los carnavales regresarán a Presidencia Roque Sáenz Peña en febrero del próximo año. La iniciativa es impulsada por la recientemente conformada Comisión de Corsos, integrada por representantes de distintas comparsas locales.

En diálogo con medios locales, Adrián Martínez (presidente de la comisión) y Silvia Juárez, miembros fundadores, compartieron detalles sobre este proyecto que busca revivir una de las celebraciones populares más tradicionales de la ciudad.

“Comenzamos a reunirnos a fines del año pasado, motivados por el cariño que le tenemos al carnaval y por los constantes comentarios de vecinos que extrañaban esta fiesta. La idea era clara: hacer algo bien organizado, prolijo y en conjunto con todas las comparsas”, explicó Martínez.

La comisión está conformada por representantes de las siete agrupaciones que participarán, incluyendo la murga Arabipí. Cada una de ellas ocupa un cargo dentro de la organización, con el objetivo de trabajar de manera horizontal y participativa.

“Redactamos un estatuto con 31 artículos donde se detallan las funciones, responsabilidades y la modalidad de trabajo de la comisión. Si bien este primer año no se planteará como competencia, queremos enfocarnos en ofrecer un espectáculo de calidad, bien estructurado y representativo de nuestra cultura”, señaló Juárez.

La comisión fue reconocida oficialmente como asociación civil por el Juzgado y posteriormente recibió la aprobación municipal mediante una resolución que les otorga la facultad de organizar y fiscalizar el evento.

Respecto a la logística, los organizadores adelantaron que la propuesta inicial es realizar el carnaval en el predio de la Ferichaco, por cuestiones de infraestructura, seguridad y comodidad.

“Sabemos que mucha gente quiere el carnaval en las calles, pero debemos tener en cuenta aspectos como la seguridad, el respeto a los vecinos y la higiene. En esta primera edición buscamos garantizar el orden y ofrecer una experiencia positiva, tanto para el público como para los participantes”, comentaron.

La propuesta contempla la realización de cuatro o cinco noches de carnaval, a mediados de febrero de 2026. El evento marcará el retorno de una tradición que dejó huella en la historia cultural de la ciudad.