“Vos no tenés ni corazón, me comiste el caballo”: denuncia y tristeza de un chico de 12 años

El nene denunció que le robaron el caballo y luego se lo comieron, en la localidad rionegrina de Cervantez.

Juan es jinete, amante de esos animales y expresó su tristeza por la pérdida de “Regalito”.

Según medios locales, el hecho ocurrió el viernes pero recién se lo contaron ayer por el impacto de la noticia.

Cuando el menor rompió en llanto, su familia decidió hacer pública la denuncia. “Anoche carnearon un caballo cerca del pueblo de Cervantes. Era de mi hijo Juan y lo habíamos prestado para que terminen de amansarlo. No saben el dolor y el daño que causan”, contó su papá en Facebook.

“Cervantes es chico y todos saben quiénes son, o se sabrá pronto. Ojalá que alguien pueda hacer algo porque hacer la denuncia es inútil”, añadió.

Además, difundieron un video en el que Juan expresó su enojo y tristeza: “Era el regalo de mi papá, me lo carneaste y me lo comiste. Vos no tenés ni corazón”.

