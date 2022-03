Volodimir Zelensky: “No nos rendiremos, lucharemos hasta el final”

En medio de la invasión a su país por parte de las fuerzas de Rusia, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, participó este martes a través de videoconferencia en la sesión de la Cámara de los Comunes del Reino Unido.

El mandatario citó un histórico discurso del expremier británico Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, y fue ovacionado de pie por los parlamentarios.

“No nos rendiremos y no perderemos. Lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste, en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles”, prometió Zelensky. Churchill había hecho una promesa similar en una intervención ante el Parlamento de Westminster en junio de 1940, cuando el avance de las tropas alemanas parecía imparable en Europa.

El mandatario ucraniano afirmó: “Estamos inmersos en una guerra que no provocamos, que no queríamos. No hemos dormido, hemos luchado todos por nuestro país, con nuestro ejército”.

“Nosotros estamos luchando esta guerra porque no queremos perder lo que tenemos; no queremos perder nuestro país”, dijo el mandatario. “Ustedes harían lo mismo si estuvieran ante esta situación; como lo hicieron cuando se enfrentaron a una situación así durante la Segunda Guerra Mundial cuando lucharon contra los nazis”.

“Misiles de crucero han sido lanzados contra nuestro país. Fueron enviados a nuestro país y tuvieron como objetivos a hombres, mujeres y niños; civiles ucranianos”, denunció sobre el ataque que ordenó Vladimir Putin. A pesar de eso nosotros estamos haciendo lo que podemos para defender a nuestra frontera, a nuestras ciudades. Nuestro ejército está allí para proteger a nuestros civiles

En el decimotercero día de la invasión de Rusia a Ucrania y luego del fracaso en la evacuación de civiles en Mariúpol y Volnovaja, Rusia anunció la apertura de cinco corredores humanitarios.

