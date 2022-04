Vivió durante más de diez años con una extraña mancha en una uña, fue al médico y recibió un devastador diagnóstico

A raíz de la veloz repercusión que tuvo el video de Maria Sylvia, una enorme cantidad de usuarios de TikTok decidieron consultar con un especialista al notar que tenían la misma marca.

La joven proveniente de Virginia, Estados Unidos, convivió 10 años con una misteriosa mancha en su uña, a la cual nunca le dio demasiada importancia. Pero luego de descubrir que se trataba de cáncer, decidió hacer público su caso para ayudar a aquellos que quizás se encuentren en su misma situación.

El video, en donde cuenta su historia, supero rápidamente las 28 millones de reproducciones en TikTok y generó 3,5 millones de “Me gusta”.

En su publicación, Maria Sylvia escribió: “Ojalá estuviese bromeando, pero tengo fotos impresionantes”. En el video, la mujer aclaro que, si bien desde hace diez años que sabe de la existencia de la mancha, nunca fue algo que le preocupo, ya que algunos médicos habían descartado que se tratara de algo grave.

Incluso, la estadounidense dio detalles de su visita a un podólogo y aseguró: “El diagnóstico fue que probablemente se trataba de un lunar en el lecho ungueal, que es un tejido blando debajo de la uña, el cual causaba esa raya pigmentada al crecer la uña”.

A lo largo de 10 años, Maria visitó diferentes podólogos y todos le dijeron lo mismo: “No presentaba ningún dolor ni incomodidad en la zona, creí que era un lunar porque eso es lo que me dijeron”.

En su posteo de TikTok, la mujer también compartió detalles de cómo fue exactamente que se enteró de que en realidad se trataba de cáncer. Fue recién en 2021 que decidió someterse a una biopsia por recomendación de un amigo.

Debido a dicho procedimiento, la joven estadounidense finalmente descubrió que la línea marrón era producto de un melanoma subungueal, que es un tipo de cáncer de piel que se origina cuando los melanocitos crecen fuera de control.

Luego de contar esto, Maria se abrió con sus seguidores y revivió la reacción que tuvo en aquel momento: “Recuerdo que mi corazón se desplomó y que mi médico se limitó a hablar de los próximos pasos. Acababa de saber que tenía cáncer en el pulgar y me sentí abrumada por la cantidad de turnos para asistir”.

EL VIDEO VIRAL GENERÓ UNA ENORME PREOCUPACIÓN ENTRE LOS USUARIOS DE TIKTOK

Muchos de los usuarios de la red social comenzaron a preocuparse luego del mensaje de la joven de 25 años: “Díganme que es broma, tengo una uña así”; “Yo he tenido eso toda mi vida, aunque ahora es más clara. Pensé que era herencia de mi padre, ya que tiene la misma”; “Ahora no me paro de mirar todas las uñas”, fueron algunos de los comentarios.

También hubo quienes realizaron un dueto con el video de Maria, en donde mostraron que también tenían una de esas líneas marrones en sus dedos. Si bien algunas pueden tratarse realmente de un lunar, lo cierto es que una enorme cantidad de gente sacó turno con un especialista luego de ver el video viral.

Luego de tomar conciencia de la enorme repercusión que generó su posteo, la joven decidió mostrarle a sus 30,8 mil seguidores las fotos que se sacó después de la cirugía a la que debió someterse, en donde le tuvieron que quitar la uña, parte del pulgar y también del hueso.

