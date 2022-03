Virginia Bordón saluda a las mujeres en su día y detalla sobre el evento que destacará a muchas de la localidad

Sáenz Peña – Virginia Costa Bordón de la Fundación Risa se reúne con ChacoNoticias para hablar sobre las actividades por el día de la mujer: “Recién llegada de la Feria Del Libro en Resistencia, la verdad una experiencia muy buena, que a pesar que me tocó estar un día de lluvia la gente igual asistió y además siempre será muy bueno el encuentro entre los que nos dedicamos al arte, sobre todo después de dos años de pandemia sin poder vernos.”

“Me han pedido desde el Partido Justicialista dar una charla sobre la lucha de las mujeres por ir logrando derechos, una lucha q involucra a muchos países, mujeres de todos lados, muchos años, muchos ámbitos como ser la parte laboral, la carga horaria, las condiciones laborales.”

“Todo esto pasó en los países del Norte y el nuestro, aun así, no fue una excepción. Muchas mujeres fueron destacadas por la lucha feminista, pero aquella protagonista y que le puso el punto al tema, fue Eva Perón, que irrumpió un día en la cámara para que podamos tener derecho a votar.”

“En el Club de los Leones, idea mía fue comenzar a distinguir y a reconocer el trabajo de muchas mujeres importantes. Fueron en una oportunidad 50 mujeres premiadas en el evento donde las citamos para ser reconocidas y hacer saber sobre la labor en que se distinguían. En Casa Cultura, el día 26 de marzo, nos reuniremos nuevamente para distinguir a 24 mujeres. Reducimos la cantidad por cuestiones protocolares por covid. En este evento gratuito las reconoceremos y esperamos celebrarlo grandemente, seguramente con un broche de oro artístico.”

“Lo que siento y creo decir a las mujeres es que hemos avanzado mucho a favor de nuestros derechos y eso me parece maravilloso, el tema violencia aún no se lo puede radicar por una cuestión social muy grave y seria, pero al hombre no hay que perderlo, es un compañero y apuesto mucho a que la mujer no esté sola y esto sirva para ayudar a mantener la familia junta.”

“El mensaje es el abrazo entre todas, estas mujeres que reconoceremos son verdaderamente sacrificadas, un esfuerzo tremendo. Agradecemos la oportunidad de transmitir a la gente que mientras posamos seguir trabajando lo haremos, es un camino elegido en el arte.”

