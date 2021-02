Violencia obstétrica: “Intenté pujar, me desmayaba y me pegaban”

Así caracterizó el momento del parto una joven que denunció al Hospital de Vera, en Santa Fe, por negligencia médica luego de que su hija falleciera en tal acto.

Una familia compuesta por una joven de 22 años oriunda de Cañada Ombú y un muchacho de 32, con residencia en Vera, denunció al Hospital de Vera luego de la muerte del hijo en común que tendrían. Sostienen que hubo negligencia médica a la hora del parto, lo que terminó desencadenando en el deceso del menor.

En diálogo con ReconquistaHOY, Talía Fontana rompió el silencio y reveló detalles escalofriantes del momento del parto. “Todas las veces que intenté pujar, me desmayaba y me pegaban para que yo reaccione. Eso no se hace, es violencia obstétrica. Tampoco sacar a los familiares en el momento del parto. Fui a todos los controles, siempre me daban perfecto”, dijo.

Además, contó que la ginecóloga llegó “media hora después” del parto. En el mismo, el bebé murió por asfixia tras quedar atascado en el canal vaginal.

Este jueves, Talía fue recibida por el fiscal regional Rubén Martínez, donde relató la situación y pidió justicia puesto que sostiene que hubo mala praxis.

