Violaban la cuarentena y terminaron ” enjaulados “

Los había montado la policía de Palpalá para alojar a los detenidos acusados de violar la cuarentena. El gobierno de Gerardo Morales ordenó desarmarlos.

El ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, Ekel Meyer, ordenó este viernes levantar los “corralitos” al aire libre que se habían armado en la localidad de Palpalá para alojar a quienes infringieran la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional.

Luego del escándalo que generó la medida, el funcionario del gobierno de Gerardo Morales advirtió que esa decisión no fue acertada, aclaró que no fue consensuada con las autoridades provinciales y ordenó que fueran desarmados de manera inmediata.

Según consignó este viernes Jujuy al Momento, en el marco de la cuarentena obligatoria se reforzaron los operativos de control para hacer cumplir con la medida y aquellos que circulen sin la habilitación correspondiente son detenidos.

La polémica medida adoptada en Palpalá, señaló el comisario Antonio Paniagua, respondía supuestamente a la necesidad de no mezclar a los infractores de la cuarentena con aquellas personas que tienen alguna causa o denuncia penal en la justicia.

“No le esquivo a las cosas, no solamente no ha sido consensuado, cuando está mal está mal, inmediatamente hemos mandado a hacer un sumario, pedimos que eso se desarme de inmediato” aseguró Meyer.

“Había lugares dispuestos, le pedimos a cada uno de los jefes que disponga lugares para atender a las personas. Incluso ahora estamos poniendo lugares más amplios. Estamos caminando por los barrios con la policía para realizar concientización y no hemos tenido ni una sola situación de atropello” concluyó el ministro de Seguridad provincial

