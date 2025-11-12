Villaruel recibirá a Bullrich en el Senado

La vicepresidente Victoria Villarruel recibirá este viernes, al mediodía, a la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, en una reunión que podría significar la recomposición de relaciones entre ambas funcionarias .

En una entrevista radial, Bullrich señaló: «Me llamó el secretario parlamentario. Yo justo tengo que ir a hacer unos trámites. Me dijo que la vice quería hablar conmigo. El viernes al mediodía tengo una reunión con ella».

«Si uno construye una mayoría, el presidente del Senado tiene que conducir. Prefiero que colabore, que nos haga las cosas más fáciles», dijo.

Bullrich había tenido un cruce en X con la titular del Senado en julio, cuando le pidió que no convalide una sesión que consideraba ilegal, en la que la oposición buscaba a probar el aumento de las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.