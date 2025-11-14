Villarruel, sobre la reunión con Bullrich: «Yo no tengo facultades para obstaculizar nada»

La vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, recibió este viernes a la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, quien tuvo que ir hasta la Cámara alta para completar unos trámites .

«Vengo con la expectativa de que el año que viene sea ordenado y que las sesiones extraordinarias sean realmente positivas», señaló la ministra en el ingreso.

Tras el encuentro, indicó: «Hablamos de trabajar en la búsqueda de que aquellos proyectos que el Gobierno envía puedan ser tratados, votados y podamos seguir adelante con el plan de Gobierno que establece nuestro presidente». Además, determinó «la necesidad de que la agenda oficialista tenga un espacio preferencia».

Sobre el rol de Villarruel, Bullrich dijo que «me explicitó que quiere que el Gobierno tenga acá la posibilidad de sacar adelante los proyectos, se mostró muy colaborativa para lograrlo».

«Lo que tiene que hacer es llevar adelante labor parlamentaria y el ordenamiento de las sesiones y, en ese sentido sale naturalmente en la construcción de una mayoría el rol de cada uno», sostuvo.

Por su parte, Villarruel manifestó: «Yo no tengo facultades para obstaculizar nada, le quise hacer la aclaración, mis facultades están bien definidas por la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara, que apuntan a que se garantice la independencia de poderes y el respeto al Poder Legislativo». Simn embargo, aclaró: «Siempre hubo colaboración, siempre la va a haber. Todo fue muy amable».

«Siempre trabaje para que primara el acuerdo para que las normas que se promulgan vienen de tener una relación cordial, de hablar, más allá de que estés en las antípodas ideológicas», afirmó. «Mi función en el Senado es que se consigan las leyes que el Ejecutivo quiere enviar pero que se haga en un clima de acuerdo político», aseguró.