Villa Río Bermejito: comenzaron operativos de seguridad en apoyo al servicio de ANSES

En la mañana de hoy, en Villa Río Bermejito, se dio inicio a un operativo especial de seguridad en el marco de la atención y asesoramiento que brinda ANSES a los vecinos de la localidad sobre sus prestaciones y servicios.

El operativo está a cargo del Jefe de Policía, Comisario General Fernando Javier Romero; el Subjefe, Comisario General Manuel Victoriano Silva; y el Director Ejecutivo del CEAC Policial, Comisario General Christian Antonio Durand, quienes coordinan las tareas para garantizar la seguridad del personal que realiza el trabajo y de las personas que se acercan a realizar sus trámites.

El objetivo principal es mantener la paz y la tranquilidad en la comunidad, facilitando el acceso ordenado y seguro a los servicios y evitando cualquier tipo de inconvenientes durante las jornadas de atención.

La Policía continúa comprometida con la seguridad y el bienestar de los habitantes, fortaleciendo su presencia en el territorio y apoyando las actividades que contribuyen al desarrollo social de Villa Río Bermejito.