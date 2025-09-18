VILLA ÁNGELA: Volcó un camión con rollizos por la Ruta Nº 95

Este miércoles por la tarde, alrededor de las 16.20, se produjo un accidente de tránsito en la Ruta Nacional N° 95, en el kilómetro 1035, en el cruce de la «Capilla San Carlo». Personal de la Comisaría Primera de Villa Ángela llegó al lugar y se entrevistó con un hombre de 45 años, conductor del camión Mercedes Benz 15-18, rojo, el cual volcó en el lugar.

El mismo se dirigía hacia Machagai con madera tipo «rollizos» como carga.

Tras finalizar el acta del siniestro, el hombre indicó que aguardaría auxilio mecánico, ya que el transporte no obstruía el paso de otros vehículos.