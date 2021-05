Villa Ángela: Fue contratado para refacciones en la casa, pero terminó llevando materiales ajenos

El hombre de 33 años fue detenido por Supuesto Hurto y Estafa. No cumplió con lo pactado y además se llevó un termotanque ajeno. La División Investigaciones logró su detención.

Una mujer había contratado a un albañil para refacciones en la casa de su madre, pero éste no avanzaba en la construcción. Además, se había llevado un termotanque y retiró materiales a nombre de su patrona. La División Investigaciones lo puso a disposición de la justicia.

Los agentes recibieron una denuncia de una ciudadana de 34 años, la misma informaba que había contratado a un constructor para refacciones en la casa de su madre, había acordado pagos semanales y la autorización para retiro de materiales para la construcción de un local comercial.

Con el tiempo el hombre no cumplía con lo pactado, además había retirado materiales para su propio beneficio. Por esta situación los efectivos comenzaron a rastrear al hombre.

Esta tarde lograron la localización en el barrio 45 viviendas, en su poder secuestraron un termotanque el cual había retirado del local comercial. Fue conducido a la dependencia policial.

Finalmente se dio intervención a la fiscalía en turno quien dispuso su aprehensión en la causa Supuesto Hurto y Estafa.

Celular recuperado

A raíz de averiguaciones, los efectivos localizaron un teléfono celular denunciado como sustraído a un hombre de 27 años.

Se dirigieron a un domicilio ubicado por la calle Chacabuco, y allí se entrevistaron con un joven. Éste hizo entrega voluntaria de un celular Samsung j2 Prime, e informó que lo había comprado sin saber que era buscado por la justicia. Lo secuestraron y lo trasladaron a la dependencia.

Una vez finalizadas las actuaciones pertinentes, el bien fue devuelto a su propietario.

