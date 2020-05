Villa Ángela : En plena cuarentena un domicilio fue allanado por juego clandestino

Mediante oficio fundado de la Fiscalía de Investigación allanaron una vivienda donde se realizaba apuestas ilegales. Catorce personas fueron detenidas. Intervino personal de Investigaciones de la localidad.

Este miércoles por la noche efectivos policiales junto al personal del Poder Judicial se hicieron presente en el barrio 279 de Villa Ángela, y dieron un golpe al juego ilegal.

La investigación

Los efectivos de la División Investigaciones, establecieron mediante una investigacion realizada que en el barrio 279, se llevaba a cabo reuniones de personas en donde existía un juego de azar clandestino.

Es así que los sabuesos, a través de tareas investigativas, ubicaron el domicilio y a través de una sigilosa vigilancia constataron la veracidad, donde estas personas infringían normas establecidas por juegos de azar clandestino y prohibido e incumplimiento a decreto nacional en cuanto al COVID/19.

Por ello solicitan a la magistratura en turno orden de allanamiento.

Allanamiento

En tal sentido alrededor de las 22:50, los agentes se hicieron presentes en el domicilio donde constataron varios vehículos fuera de la finca, es así que procedieron a realizar un allanamiento.

Al ingresar observaron a varias personas en plena actividad ilícita, allí estas intentaron darse a la fuga, pero fueron demoradas. De la inspección al domicilio secuestrarn dieciocho cajas de naipes españoles, doscientas fichas profesionales de poker de diferentes denominaciones, la suma de $1.397, dos cuadernos con varias anotaciones de apuestas, una mesa circular de madera, tres sillas de madera, un paño de tela color azul, un paño de tela color verde, para juego black jack, dos fajos de papel diario recortados simulando fajos de billetes.

Luego procedieron a identificar a las personas, siendo los moradores un hombre de 33 años y una mujer de 35, en tanto los clientes once hombres de 61, 59, 55, 48, 46, 42, 40, 37, 36, 32, 22, y una mujer de 42.

Finalmente, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía en turno todos fueron notificados de la aprehensión en la causa “Supuesta infracción al artículo 205º Y 239º del Código Penal Argentino en función protocolo de actuación por emergencia sanitaria Covid/19” y además moradores fueron notificados “Supuesta Infracción al Artículo 301 del Código Penal Argentino por juegos de azar clandestinos”, y fueron trasladados a la comisaría Segunda local.

