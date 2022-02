Vignolo contra Villa: “No se ayuda ni un poquito”

El conductor se refirió a los comentarios del jugador de Boca sobre la final de Madrid ante River.

El Pollo Vignolo se tomó unos minutos, durante su programa en ESPN, para hablar sobre las declaraciones de Sebastián Villa sobre la final contr a River en Madrid “Qué lástima como Villa no se ayuda ni un poquito, porque juega bien y es muy desequilibrante. Ahora, esto que dijo de Madrid a la dirigencia y a los futbolistas no los salpica, no es un tema de ahora. No sé si los salpica a Benedetto o Izquierdoz”, opinó el conductor.

“A Villa, creo que lo toman como un buen jugador nada más. No le dan tanto crédito a lo que diga, ni para bien ni para mal”, agregó Vignolo.

La fuerte reacción del vestuario por los dichos de Villa

La contundente afirmación de Villa no pasó desapercibida en el seno del vestuario del Xeneize, que rápidamente expresó un evidente descontento por estos dichos, aunque no se vio para nada sorprendido: “Sabemos de quién viene”.

“Lo conocemos y no tiene resto. Sabemos cómo es, ¿qué podes esperar de Villa”, fue la frase que retumbó en el predio de Ezeiza, según informó TyC Sports.

Cabe destacar que la relación entre Villa y varios de sus colegas de Boca ya se había visto manchada tras la decisión unilateral que había tomado de irse a Colombia el año pasado, cuando su anhelo era emigrar al fútbol europeo; ahora, con esta explosiva frase, el futbolista de 25 años no hizo más que acrecentar las rispideces y agitar la interna.

