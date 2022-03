Verstappen le ganó la batalla a Leclerc y venció en el GP de Arabia Saudita de la Fórmula 1

El piloto de Red Bull capturó la punta en el final y el de Ferrari terminó segundo, pero se mantiene en la cima del campeonato. El podio lo completó Carlos Sainz (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull) se quedó con el Gran Premio de Arabia Saudita, segunda fecha de la Fórmula 1, luego de prevalecer en una gran lucha ante Charles Leclerc (Ferrari), que quedó segundo, aunque lidera el campeonato. Ambos protagonizaron una pelea emocionante en el final. El podio lo completó Carlos Sainz (Ferrari).

En la partida Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), quien hizo la pole position el sábado, se defendió bien del intento de Leclerc y al llegar a la primera curva mantuvo el lugar de privilegio. Mientras que Sainz no pudo defenderse de Verstappen, que capturó la tercera posición.

El ritmo de Checo en la punta fue bueno y eso le permitió sacarle 2,3 segundos a Leclerc cumplidas las 15 primeras vueltas. A esa altura, Hamilton logró avanzar seis posiciones y ya se ubicó décimo.

Aunque el gran duelo en los giros iniciales lo brindaron los dos pilotos de Alpine, Fernando Alonso y Esteban Ocon, quienes pelearon en las rondas 5, 7 y 12, pero la del “encuentro” más álgido fue en la 8, donde el francés se pasó en la primera curva y debió devolverle la posición al español.

El primer golpe de escena se produjo en la vuelta 16, cuando Nicholas Latifi se chocó con su Williams y la carrera fue neutralizada. Antes, Ferrari hizo un llamado por radio a sus pilotos y Red Bull precipitó el ingreso de Pérez. Leclerc heredó la punta y ya con la carrera neutralizada, se detuvo en boxes y volvió a la pista primero, seguido de Verstappen y Checo se ubicó tercero. Todos los pilotos pusieron gomas de compuesto duro.

En el reinicio Leclerc mantuvo el liderazgo seguido de Verstappen, Checo Pérez y Sainz, que le reclamó a los comisarios deportivos que él cruzó antes la línea del coche de seguridad al salir de boxes en comparación con Pérez. Sin que las autoridades le avisen a Checo que debía devolverle la posición, el propio mexicano cedió ante el piloto de Ferrari.

Más tarde Verstappen reclamó por radio que Leclerc pisó por afuera de los límites de la pista, algo que los comisarios no consideraron. En tanto que Lewis Hamilton (Mercedes), quien partio 16, avanzó y se ubicó sexto luego de superar a Kevin Magnussen (Haas).

Fue en el giro 37° que se produjo otro hecho dramático con el abandono de tres autos por fallas en el motor en una vuelta: Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren) y Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Pero lo mejor llegó al final con las máximas emociones en la lucha por la punta en las vueltas 42 y 43 cuando Leclerc y Verstappen no tuvieron tregua. Si bien el neerlandés llegó a superar al monegasco, éste le devolvió las gentilezas al pasar por la recta principal.

Aunque en el giro 46°, Verstappen volvió a atacar y se quedó con el mando. En las últimas vueltas Leclerc intentó, pero no pudo. El campeón mundial venció y logró su primer triunfo en el año, pero el monegasco de Ferrari se mantiene en la cima del campeonato.

“Fue una gran lucha y me gusta correr así”, contó Verstappen. “Todas las carreras deberían ser así. Teníamos una configuración diferente respecto de Max. Hemos estamos empujando en una carrera difícil y al límite y claro que hay respeto, pero estoy un poco decepcionado”, dijo Leclerc.

“Yo pasé por delante de la línea del auto de seguridad y las reglas son las reglas”, contó Sainz sobre la maniobra con Pérez. “Los Red Bull se vinieron muy rápidos en el final”, concluyó el español, que completó el podio.

Checo Pérez culminó cuarto delante de George Russell (Mercedes). El top diez lo completaron Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Kevin Magnussen (Haas) y Lewis Hamilton (Mercedes), que hizo otra parada en la vuelta 41 (colocaron gomas medias), cuando era sexto y perdió cuatro posiciones.

La próxima fecha será el 10 de abril con el Gran Premio de Australia, una de las carreras que vuelve esta temporada tras dos años de ausencia por las complicaciones de la pandemia de COVID-19. Se correrá otra vez en el circuito de Albert Park en Melbourne.

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONDUCTORES (5 PRIMEROS)

1- Charles Leclerc (Ferrari) 45 puntos

2- Carlos Sainz (Ferrari) 33 puntos

3- Max Verstappen (Red Bull) 25

4- George Russell (Mercedes) 22 puntos

5- Lewis Hamilton (Mercedes) 16 puntos

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES (5 PRIMEROS)

1) Ferrari (78)

2) Mercedes (38)

3) Red Bull (37)

4) Alpine (16)

5) Haas (12)

