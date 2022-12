Verano 2023: qué documentación y elementos de seguridad son necesarios para salir a la ruta con el auto

Se acercan las vacaciones y es fundamental asegurarse de tener todos los papeles para poder circular cumpliendo todas las normas

Con la llegada de la temporada de verano 2023, para muchos se acercan las fechas de las vacaciones y la oportunidad de salir de las ciudades para relajarse: solo, en familia, con la pareja o con amigos. Viajar en auto es la opción más cómoda para trasladarse y tener movilidad propia en el destino. Pero, ¿qué papeles hay que tener para sacar el auto a la ruta y circular con tranquilidad?

Contar tanto con la documentación como con los elementos obligatorios es importante siempre que se circula con el auto, pero sobre todo si vas a salir a la ruta. La posibilidad de encontrarse con controles policiales es grande y la documentación obligatoria es una condición para poder transitar. Por otra parte, los elementos obligatorios tienen que ver con garantizar la seguridad de los que viajan, por eso también es necesario que los tengas.

En primer lugar, vamos a repasar cuáles son los papeles que hay que tener sí o sí en el auto a la hora de transitar, ya sea en la ciudad o en la ruta.

¿Cuáles son los papeles del auto?

Según el Ministerio de Transporte de la Nación, los papeles del auto son los siguientes:

DNI. No hace falta tenerlo en formato físico, se puede tener la versión digital de la App Mi Argentina.

Licencia Nacional de Conducir. En este caso es fundamental contar con la licencia actualizada y en formato físico, ya que solamente con la digital no es suficiente.

Cédula verde o cédula azul vigente.

Comprobante de seguro en vigencia.

Comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo.

Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en las provincias que sea obligatoria.

Patentes legibles, normalizadas y sin aditamentos.

¿Qué pasa si no tengo los papeles del auto?

Todos esos documentos son fundamentales para poder sacar el auto a la ruta. En caso de no tenerlos y ser parado en un control policial o en un control de tránsito, podés llegar a recibir multas. Además, tenés que chequear que se encuentren vigentes, y si no, asegurarte de realizar los trámites correspondientes antes de salir a la ruta.

El precio de que vas a tener que pagar por las infracciones de tránsito varía según cada distrito, pero se definen en base a las Unidades Fijas (UF), que equivalen a medio litro de nafta del mejor octanaje. Por ejemplo, con respecto a la VTV, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la infracción comienza al circular el día siguiente del vencimiento establecido en el informe de inspección el vehículo. Según la Ley de Faltas Nº 451, no portar el certificado o la Oblea equivale a una infracción de 100 UF. Si el vehículo nunca hizo una verificación o si la misma se haya vencida, la multa ascenderá a 400 UF.

¿Qué elementos es obligatorio llevar en el auto?

—Patentes. Tanto la chapa frontal como la trasera deben estar bien visibles, legibles y sin alteraciones ni agregados.

—Matafuego. Debe estar con su carga vigente, al alcance del conductor y con control de carga.

—Cinturones de seguridad. Debe haber uno por cada persona que viaje dentro del vehículo y estar en uso siempre.

—Espejos retrovisores. Se exige uno a cada costado del vehículo.

—Balizas portátiles normalizadas.

—Sillas para chicos. Si entre los pasajeros hay bebés y niños de hasta 10 años, por ley deben ir en un asiento especial homologado denominado Sistema de Retención Infantil.

Por otra parte, aunque no sea obligatorio, también la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor recomienda llevar un botiquín de primeros auxilios, chaleco de seguridad y crique con herramientas para cambiar un neumático.

¿Qué es recomendable hacer para tener un viaje seguro?

La Agencia Nacional de Seguridad Vial hace una serie de recomendaciones para poder tener un viaje seguro en la ruta.

—No consumir alcohol antes de conducir.

—Evitar maniobras temerarias como sobrepasos indebidos.

—Evitar las distracciones como el uso del celular.

—Viajar con el descanso adecuado. Se recomienda paradas de descanso de al menos 15 minutos cada 2 horas, aproximadamente.

—Luces bajas siempre encendidas.

—Que todos los ocupantes estén sujetados con el cinturón de seguridad si el viaje es en auto, y con casco si es en moto. Si viajás con una mascota, debe ir sujetada con el arnés correspondiente.

—Respetar las velocidades máximas y mínimas permitidas y las demarcaciones de la vía.

—Llevar la documentación requerida para circular.

