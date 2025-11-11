Vecinos golpearon a un hombre, por intento de abuso de una mujer con discapacidad

Un grave episodio de violencia vecinal se registró este domingo cerca del mediodía, en la ciudad de Villa Ángela, donde un hombre terminó internado en el Hospital Salvador Mazza, tras haber sido agredido por un grupo de personas. Según las primeras versiones, el sujeto habría sido señalado por vecinos de la zona como el presunto autor de un intento de abuso contra una mujer con discapacidad, situación que habría desencadenado la reacción inmediata de familiares y habitantes del lugar, quienes lo golpearon violentamente.

El hombre, cuya identidad no fue oficialmente confirmada, sufrió heridas de consideración y fue trasladado al hospital local, donde permanece internado bajo observación médica.

Por su parte, la Policía intervino posteriormente para restablecer el orden y trasladar al presunto agresor, mientras que la Justicia deberá avanzar en la investigación para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades, tanto respecto a la denuncia de abuso como a las agresiones sufridas.

La causa quedó a disposición de la Fiscalía en turno.