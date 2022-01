Vecinos del Puerta de Sol agradecidos con la Municipalidad y la Policía

Sáenz Peña – Gustavo Ojeda vecino del Barrio Puerta del Sol detalla sobre el pedido de obras para el barrio: “Estamos muy orgullosos y contentos ya que el señor Pablo Álvarez hizo una obra tan esperada en la 28 y 45, buen cuneteo, iluminación, poda de árboles, realmente muy conforme con la ayuda del señor Álvarez.”

“Tenemos el barrio bien tranquilo, limpio así que solicitamos ayuda a los vecinos para que cuidemos los espacios, las cunetas y no tiremos la basura, que se sepa aprovechar el basurero que pasa tres veces a la semana. Encontramos en algunas oportunidades animales muertos, perros, sapos emanando olor nauseabundo. Lo único que estaría faltando en solicitud al señor Alvarez es la colocación de ripio.”, añadió.

“Estamos muy contentos por la ayuda de la municipalidad. También agradecemos a la policía de la comisaria cuarta, del COM porque es notable que por sus recorridos también disminuyó la inseguridad. La preocupación hoy día es por el robo de motovehículos que se está produciendo en un conocido supermercado del barrio, tanto a clientes como a los mismos trabajadores. Hay gente que ya no quiere ir al mercado porque teme le roben algo que cuesta tanto conseguir como una moto. Los dueños mismos del supermercado se niegan a proveer imágenes de las cámaras, cuando lo correcto sería ayudar a sus empleados y a la gente que necesita esas visualizaciones. La ley no es igual para todos lamentablemente. Creemos que en horario comercial sería bueno que haya una custodia policial, también que ayude a que se cumpla el otorgamiento de imágenes de las cámaras.”, agregó.

“Repito una vez mas para todos mis vecinos del barrio Puerta de Sol, que no dejemos de cuidar la higiene de los espacios y las cunetas.”, finalizó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir