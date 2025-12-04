Vecinos de Sáenz Peña recibieron sus anteojos de receta en forma gratuita

En el marco de la 11° edición del «Programa Municipal de Entrega Gratuita de Anteojos», se realizó en la tarde del miércoles una nueva entrega de anteojos de receta en Sáenz Peña.

En esta oportunidad, se entregaron 186 anteojos a 138 beneficiarios, de los cuales 7 lentes de 5 beneficiarios se entregaron con anterioridad, por ser casos de urgencia.

Esta fue la 5° entrega de la actual gestión del intendente Bruno Cipolini en 2025, con la que se llegó a un total de 1686 anteojos entregados. Si se tiene en cuenta ambas gestiones, se han entregado un total de 3912 anteojos para niños y adultos. Este trabajo demuestra el compromiso que tiene el municipio con la salud y el bienestar de la comunidad.

El programa municipal de entrega gratuita de anteojos informa a los vecinos que hasta el 12 de diciembre se recibirá documentación.

Los requisitos son: receta oftalmológica original, válida por seis meses de su emisión, DNI y fotocopia del mismo. Para menores, se debe presentar además la fotocopia del tutor.

La documentación deberá ser presentada lunes, miércoles y viernes de 8 a 12; martes y jueves de 16.30 a 19, en las oficinas de Acción Social, calle 16 y 1 Ensanche Sur.