Vecinos de la Avenida 33 piden intervención ante la quema de basura causante de PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS

Sáenz Peña – Gabriel Duca vecino de la Avenida 33, expresa a ChacoNoticias sobre su solicitud de medidas ante la quema de pastizales y sobre todo de basurales: “Son problemas crónicos que tenemos en la localidad el tema de quema de pastizales, pero fundamentalmente la quema de basura. No es una cuestión de hoy sino es un problema que viene de hace años.”

“Recuerdo que hace años cuando realizaba las quejas al Municipio me derivaban solamente al 103, porque supuestamente el personal recorrería los barrios donde se daba la quema de basura y no es algo para tomarlo con liviandad. A un funcionario municipal le expresé en una oportunidad “como se nota que no tenes ninguna patología crónica respiratoria, sino te darías cuenta lo que padecen muchos ciudadanos”, hay mucha gente que cuando comienza inhalar esa toxicidad corren riesgo de vida, tanto jóvenes como adultos. No es un tema liviano, como para tomarse a la ligera.”, añadió.

“Se también que el municipio lleva un buen trabajo en cuento a la recuperación de residuos. A un empleado municipal que considero responsable le dije si es necesario que haga que se coordine acciones con la secretaria de ambiente de la provincia, y vemos de que manera podemos colaborar y atacamos esa problemática. Uno no puede callarse cuando vemos que hay una quema de basura que levanta humos de metros y metros durante la noche y que lo respiraran muchas personas. Cada uno debe ser respetuoso en la comunidad donde vive.”, agregó.

“El Consejo Municipal alguien muy importante que debe intervenir, porque por los basurales clandestinos la intervención que se da, no alcanza. Hay que hacer cumplir las normas que ya están legisladas, de lo contrario se pierde no la conciencia sino la convivencia ciudadana. A Pablo Álvarez le expresé que si es necesario que trabajemos juntos, o realicemos alguna campaña publicitaria por los medios para ayudar a los vecinos a tomar conciencia, sino será como todas las “santas noches” con humos y humos en muchos barrios.”, expresó.

“Tuve que pasar por una farmacia y comprarme un Paff para poder respirar siendo mi caso medico, algo leve, imagínense aquellos con patologías respiratorias severas. Se necesita empatía por los que padecen esta cuestión y trabajar la comunidad toda, sea radical o peronista para atacar a esta problemática mediante una política ambiental o la medida que sea necesaria.”, finalizó.

