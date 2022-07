Vecinos acuden a Padres en Ruta por descontroles frente a la salida de locales bailables

Sáenz Peña – Antonio Núñez de la Asociación Padres en Ruta en una entrevista con Chaconoticias hace referencia a los operativos realizados el fin de semana y al viral reclamo por parte de los vecinos que viven frente al local bailable de calle 12 del Barrio Puigbó.

“Padres en Ruta acompañó en los distintos controles a Policía Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, COM motorizado y 911.”

“Policía Caminera por la madrugada del domingo labró 6 actas de alcoholemia en distintos puestos. Por la noche se realizó el operativo Anti-Wileros en donde se secuestraron 5 motovehículos, una de ellas con un dispositivo tira tiros en su escape.”

“Esas motos van al Corralón Municipal y devolverlas cobrando una cifra simbólica sería un despropósito para semejante esfuerzo, sobre todo para el personal Municipal que está cobrando un plan PAN como sueldo.”

“El jueves pasado estuvimos reunidos con el Subsecretario de seguridad Stancheff donde Derka le consultó por qué dejan pasar tanto tiempo para las reuniones con los foros. Luego me referí a que las cámaras de vigilancia no desalientan al delito, sino para aclarar solamente, y las estadísticas demuestran que la inseguridad no disminuyó en la seguridad.”

“Para desalentar tiene que haber una severa sanción para evitar la “puerta giratoria”. Hace falta tres cosas, en las cuales estamos de acuerdo con Bruno Cipolini, mas personal policial, que es notorio al ver un policía conduciendo las patrullas. La ampliación del número de fiscalías, como en Resistencia donde se ubican 15 o 17 fiscalías. En las fiscalías de aquí no se puede caminar ni por los baños de la cantidad de expedientes, prueba más elocuente no hay. Además, es necesario el centro de detención o “alojamiento”. Hay que dejar de usar la excusa “no hay donde detenerlo asi que hay que dejarlo libre”, recuerdo que en el séptimo arrebato el motochorro mató a la Dra. Doner. La única verdad es la realidad.”

“Los vecinos de la 12 y 43 acudieron a nosotros, porque ya no sabían a quien acudir por el “desmadre” de la noche. Picadas, rotura de vidrios, sexo al aire libre y mucho más. Si los organismos de control no funcionan es muy triste que tengan que acudir a nosotros por estas cuestiones. Lo único que hacemos es transmitir esta información y obviamente viralizamos por las redes este suceso, no “tiraremos la piedra y luego esconderemos la mano”. Repito, es muy triste que a pesar de la presencia de las entidades de control, tengan que recurrir a nosotros.“

