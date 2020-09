Varias bochitas de droga incuatadas tras allanamiento: un hombre termino detenido

Intervinieron personal de la División Microtráfico, quienes secuestraron 23 envoltorios con cocaína, un envoltorio con marihuana y más de 8 mil pesos.

Anoche, los agentes de la División Microtráfico dependiente del Departamento Drogas Peligrosas, llevaron a cabo un allanamiento. Secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo. El propietario quedó detenido.

Pasada las 20, los efectivos conforme orden judicial, llevaron a cabo un allanamiento, en un domicilio ubicado en Barrio MTD.

A raíz del registro del inmueble hallaron 23 envoltorios conteniendo una sustancia blanca, y un envoltorio con una sustancia verdosa, la cual tras realizar la prueba de campo arrojo como resultado la primer sustancia cocaína con un peso total de 4,2 gramos, en tanto la restante marihuana con un peso de 9,7 gramos.

Continuando con la requisa del lugar hallaron $ 8.700 pesos y un teléfono celular Motorola.

Una vez finalizado el procedimiento el morado de 33 años, fue notificado de su aprehensión en la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737.

