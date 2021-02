“VAR artesanal”: el confuso penal que le anularon a Defensores de Pronunciamiento ante River en la Copa Argentina

Ocurrió a los 39 minutos del segundo tiempo con el duelo 4-0: Delfino pitó la pena máxima y el

jugador del Depro se preparó para patear. Pero el árbitro terminó dando marcha atrás y anuló la

decisión por consejo de su línea

El reloj ya acumulaba los 39 minutos del segundo tiempo y el marcador indicaba un 4-0 imposible de

revertir a favor de River. Pero allí apareció una oportunidad única de pasar a la historia para un

jugador de Defensores de Pronunciamiento. El defensor Milton Alvez tomó la pelota para ejecutar ese

penal que segundos antes le habían cobrado, pero de repente el panorama se enrareció y Germán

Delfino anuló la pena máxima que él mismo había sancionado.

La peculiar escena ocurrió con la serie de 32avos de final liquidada después de que el juez

decidiera cobrar una falta dentro del área sobre el propio Alvez tras un choque con Franco Armani

en la línea del arco. La repetición de la televisión ponía en serias dudas la determinación de

Delfino, pero el penal ya era un hecho porque en esta competencia no hay VAR. El capitán de Depro,

a quien en el primer tiempo le habían anulado equivocadamente un gol por un fuera de juego, tomó el

balón para ejecutarlo.

Entre las quejas del arquero millonario y las miradas de la máxima autoridad con su asistente, el

árbitro comenzó a llamar al capitán Patricio Valente para explicarle a él y a Alvez cara a cara que

había tomado la decisión de dar marcha atrás. No habría penal para Depro. No tendrían la chance

histórica de llevarse el recuerdo de haberle anotado un gol al poderoso River de Marcelo Gallardo.

“Es un VAR artesanal, ¿no?”, bromearon en la transmisión de TyC Sports sobre la escena ocurrida que

tuvo mucha similitudes a lo que sucede durante el último tiempo con los consejos que recibe el

árbitro desde la cabina tecnológica. Sin embargo, en este caso pasó un hecho habitual: por el

comunicador, Delfino recibió la mirada de su lineman, confío en que tenía mejor panorama que él y

retrotrajo la determinación.

“Yo siento el golpe de Armani. Él cobra el penal y el línea le dijo que no fue falta. El penal lo

iba a patear yo porque dije ‘esta es la mía’. En la semana habíamos practicado penales y anduve

bien, los dos que patee los convertí. Agarré y le dije a Germán (Delfino): ‘¿Por qué no nos das el

penal?’. Me dijo que el línea le indicó que no fue falta…’”, comentó el propio Alvez sobre esta

peculiar maniobra.

El Millonario ya se instaló en los 16avos de final del certamen que reúne a los equipos de

distintas partes del país y espera en esa instancia por el triunfador de la llave que emparejará a

Comunicaciones y Atlético Tucumán. Un detalle no menor: River podría verse las caras contra Boca en

octavos de final si se apodera de su próxima llave y el Xeneize triunfa ante Claypole en 32avos de

final y luego en 16avos contra Defensores de Belgrano o Almirante Brown.

