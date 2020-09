Usurpaciones de tierras en Chaco

En el marco del tratamiento y aprobación de la Ley de Emergencia Habitacional, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Carim Peche expresó su preocupación por ser la Legislatura la que termine dando una solución a un problema que deben resolver el gobierno provincial y la justicia.

“Es consecuencia de la anarquía que reina en el país y la provincia”, aseguró.

En su exposición, Peche hizo alusión al déficit habitacional en la provincia. “Todos sabemos que muchos de los programas de viviendas en Chaco no se pudieron hacer en su totalidad porque estaban judicializados por corrupción, por ejemplo los 1.000 millones de pesos que recibió la provincia en 2011 cuando Capitanich era gobernador y Domingo Peppo presidente del Instituto de Vivienda para la construcción de 2.000 viviendas para familias indígenas que no se hicieron, o las viviendas del programa Sueños Compartidos que no se terminaron”, remarcó.

“También hay que decir que muchas veces las usurpaciones son un negocio inmobiliario para algunos pícaros que teniendo otros terrenos incentivan las tomas para que después el Estado expropie y poder venderlos, juegan con la real necesidad de la gente de acceder a la tierra o una vivienda digna, lo mismo con las viviendas, si hacemos un relevamiento de las casas entregadas por los distintos gobiernos, el 70 u 80% no son sus dueños originales”, sostuvo el diputado radical.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir